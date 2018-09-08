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Дзюба и Кудряшов не сыграют за сборную России против чехов
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Дзюба и Кудряшов не сыграют за сборную России против чехов 

Вести.Ru + ещё 68 20 часов назад
Фото: Вести.Ru
Футбольная сборная России начала тренировки перед товарищеским матчем с командой Чехии, который пройдет 10 сентября в Ростове-на-Дону. В первом после матча россиян с Турцией занятии не участвуют капитан нашей команды Артем Дзюба и Федор Кудряшов.
Оба игрока по сообщению пресс-службы национальной команды получили повреждения в игре с турками и почти наверняка не сыграют против Чехии. Дзюба и Кудряшов должны в ближайшее время пройти дополнительное медицинское обследование, для чего, скорее всего, отправятся со сбора в Москву.
Тренируется сборная под руководством главного тренера Станислава Черчесова на ростовском стадионе «Локомотив» и это занятие предполагается как восстановительное, сообщает «Спорт-экспресс». По окончании тренировки игроки сборной пообщаются с юными футболистами «Анжи» — победителями одного из турниров «Кожаного мяча».
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