Дзюба и Кудряшов не сыграют за сборную России против чехов 

Футбольная сборная России начала тренировки перед товарищеским матчем с командой Чехии, который пройдет 10 сентября в Ростове-на-Дону. В первом после матча россиян с Турцией занятии не участвуют капитан нашей команды Артем Дзюба и Федор Кудряшов.
Оба игрока по сообщению пресс-службы национальной команды получили повреждения в игре с турками и почти наверняка не сыграют против Чехии. Дзюба и Кудряшов должны в ближайшее время пройти дополнительное медицинское обследование, для чего, скорее всего, отправятся со сбора в Москву.
Тренируется сборная под руководством главного тренера Станислава Черчесова на ростовском стадионе «Локомотив» и это занятие предполагается как восстановительное, сообщает «Спорт-экспресс». По окончании тренировки игроки сборной пообщаются с юными футболистами «Анжи» — победителями одного из турниров «Кожаного мяча».