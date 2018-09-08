Дзюба и Кудряшов не сыграют за сборную России против чехов

Федор Кудряшов. Футбольная сборная России начала тренировки перед товарищеским матчем с командой Чехии, который пройдет 10 сентября в Ростове-на-Дону. В первом после матча россиян с Турцией занятии не участвуют капитан нашей команды Артем Дзюба

Оба игрока по сообщению пресс-службы национальной команды получили повреждения в игре с турками и почти наверняка не сыграют против Чехии. Дзюба и Кудряшов должны в ближайшее время пройти дополнительное медицинское обследование, для чего, скорее всего, отправятся со сбора в Москву.