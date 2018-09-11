Гол Джеко принёс Боснии и Герцеговине победу над Австрией в Лиге наций

Сегодня, 11 сентября, состоялись несколько матчей группового этапа Лиги наций.

В третьей группе Лиги В сборная Боснии и Герцеговины минимально обыграла Австрию благодаря голу нападающего «Ромы» Эдина Джеко во втором туре со счётом 1:0. Греческая команда со счётом 1:2 уступила Венгрии в рамках второй группы Лиги C. Сборная Финляндии одолела Эстонию во второй группе — 1:0.

В Лиге D состоялись две встречи второго тура группового этапа. Молдавия на своём поле не смогла обыграть Беларусь — 0:0, а сборная Сан-Марино потерпела разгромное поражение от Люксембурга со счётом 0:3.