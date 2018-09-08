Полузащитник «Валенсии» Кондогбиа будет выступать за сборную ЦАР

Полузащитник «Валенсии» Жоффрей Кондогбиа сменил футбольное гражданство и будет выступать за сборную Центральноафриканской республики, сообщается на сайте Centrafrique Football. 25-летний Кондогбиа получил разрешение от ФИФА на выступление за сборную ЦАР. Хавбек родился во Франции, но его родители родом из ЦАР, а его старший брат Эван играл за сборную этой страны.

Кондогбиа выступал за различные юношеские сборные Франции, а также провёл 5 матчей за основную команду «трёхцветных», но все они были товарищескими, поэтому ФИФА разрешила игроку сменить футбольное гражданство. Кондогбиа не сыграет за сборную ЦАР в сентябре из-за травмы, но готов дебютировать в октябрьских квалификационных матчах Кубка Африки.