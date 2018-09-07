Италия — Польша: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45

Сегодня, 7 сентября, на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье состоится матч первого тура группового этапа Лиги наций между сборными Италии и Польши. Команды представляют третью группу Лиги А. Начало матча — в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Соперником команд по группе в Лиги наций является сборная Португалии.