Сегодня, 7 сентября, на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье состоится матч первого тура группового этапа Лиги наций между сборными Италии и Польши. Команды представляют третью группу Лиги А. Начало матча — в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
Соперником команд по группе в Лиги наций является сборная Португалии.
На чемпионате мира—2018 национальная сборная Польши не смогла выйти из группы H. Команда под руководством Адама Навалки уступила сборным Сенегала (1:2) и Колумбии (0:3), и минимально обыграла Японию (1:0). Сборная Италии не сумела пройти квалификацию и не участвовала в чемпионате мира, который проходил минувшим летом в России.