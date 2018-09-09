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Нойштедтер: принял решение Черчесова и болел за сборную России на ЧМ-2018
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Нойштедтер: принял решение Черчесова и болел за сборную России на ЧМ-2018 

Чемпионат.com + ещё 16 45 минут назад
Фото: ТАСС
Защитник «Фенербахче» и сборной России Роман Нойштедтер признался, что рад вновь выступать за национальную команду страны. Напомним, игрок не был включён в итоговую заявку сборной России на домашний чемпионат мира.
«Мой невызов в сборную России на чемпионат мира? Таково было решение. Я принял его и болел за команду и страну. Рад, что ребята выступили успешно. В этом сезоне я начал тренироваться и играть в клубе, чтобы показывать себя в том числе в сборной. Всегда приезжаю с радостью, чтобы выступать за Россию», — передаёт слова Нойштедтера корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Чехии завтра, 10 сентября, в Ростове-на-Дону.
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