Нойштедтер: принял решение Черчесова и болел за сборную России на ЧМ-2018 

Защитник «Фенербахче» и сборной России Роман Нойштедтер признался, что рад вновь выступать за национальную команду страны. Напомним, игрок не был включён в итоговую заявку сборной России на домашний чемпионат мира.
«Мой невызов в сборную России на чемпионат мира? Таково было решение. Я принял его и болел за команду и страну. Рад, что ребята выступили успешно. В этом сезоне я начал тренироваться и играть в клубе, чтобы показывать себя в том числе в сборной. Всегда приезжаю с радостью, чтобы выступать за Россию», — передаёт слова Нойштедтера корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Чехии завтра, 10 сентября, в Ростове-на-Дону.