Сборная скипа Еремина представит Россию на ЧМ-2018 по керлингу среди смешанных команд 

ТАСС, 7 сентября. Команда со скипом Александром Ереминым одержала победу в отборочном турнире к чемпионату мира по керлингу среди смешанных команд, который пройдет в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба Федерации керлинга России.
В команде Еремина также выступали Мария Комарова, Даниил Горячев и Анастасия Москалева. Их соперником была сборная Новосибирской области в составе Артема Шмакова, Екатерины Кунгуровой, Никиты Кукунина и Александры Стояросовой. Новосибирцы являются действующими чемпионами России среди смешанных команд.
Команда Еремина выиграла все четыре матча.
Чемпионат мира среди смешанных команд пройдет в Келоуне (Канада) с 13 по 20 октября.