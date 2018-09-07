Сборная скипа Еремина представит Россию на ЧМ-2018 по керлингу среди смешанных команд

ТАСС , 7 сентября. Команда со скипом Александром Ереминым одержала победу в отборочном турнире к чемпионату мира по керлингу среди смешанных команд, который пройдет в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба Федерации керлинга России.

Команда Еремина выиграла все четыре матча.

Чемпионат мира среди смешанных команд пройдет в Келоуне (Канада) с 13 по 20 октября.