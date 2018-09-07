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Сборная скипа Еремина представит Россию на ЧМ-2018 по керлингу среди смешанных команд
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Сборная скипа Еремина представит Россию на ЧМ-2018 по керлингу среди смешанных команд 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 7 сентября. Команда со скипом Александром Ереминым одержала победу в отборочном турнире к чемпионату мира по керлингу среди смешанных команд, который пройдет в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба Федерации керлинга России.
В команде Еремина также выступали Мария Комарова, Даниил Горячев и Анастасия Москалева. Их соперником была сборная Новосибирской области в составе Артема Шмакова, Екатерины Кунгуровой, Никиты Кукунина и Александры Стояросовой. Новосибирцы являются действующими чемпионами России среди смешанных команд.
Команда Еремина выиграла все четыре матча.
Чемпионат мира среди смешанных команд пройдет в Келоуне (Канада) с 13 по 20 октября.
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