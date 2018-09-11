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На «Ростов Арене» затопило ряд помещений, ущерба нет
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На «Ростов Арене» затопило ряд помещений, ущерба нет 

Спорт-Экспресс + ещё 12 10 часов назад
Фото: АиФ Ростов
В воскресенье 9 сентября, накануне товарищеского матча между сборными России и Чехии (5:1) на «Ростов Арене» затопило кухню и несколько технических помещений. Как сообщили в пресс-службе компании «Спорт-Ин», занимающейся управлением стадионом, значительного ущерба инцидент не повлек, а потоп был ликвидирован сотрудниками арены.
"Накануне матча в результате нерегламентной работы кухонного оборудования сработала противопожарная сигнализация. Произошло незначительное затопление самой кухни и ряда технических помещений. Пострадавшая зона была быстро приведена в порядок силами персонала стадиона. Существенного ущерба нанесено не было, сейчас ведется замена нескольких потолочных плиток. Инцидент никак не повлиял на проведение матча Россия — Чехия", — пояснили в пресс-службе «Спорт-Ин».
Это не первый случай затопления стадионов чемпионата мира-2018. Ранее от дождей пострадали арены в Волгограде и Нижнем Новгороде.
Россия — Чехия
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