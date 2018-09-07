Российские ватерполистки вышли в полуфинал Кубка мира, разгромив ЮАР

Женская сборная России по водному поло вышла в полуфинал Кубка мира, который проходит в Сургуте. В четвертьфинале российские ватерполистки разгромили команду ЮАР со счётом 26:0 (9:0, 4:0, 8:0, 5:0). Самыми результативными в составе хозяек бассейна стали Мария Берснева и Анастасия Симанович , забившие по пять мячей.

8 сентября за место в финале россиянки поспорят с австралийками, обыгравшими сборную Канады со счётом 9:6. Вторую полуфинальную пару составили сборные Испании и США.

В ходе соревнований сборная России уже встречалась с командой Австралии на групповом этапе и одержала победу со счётом 14:8.

Водное поло. Кубок мира. Сургут, Россия Женщины. Четвертьфиналы

Россия — ЮАР — 26:0 США — Китай — 15:5 Австралия — Канада — 9:6 Испания — Новая Зеландия — 17:3.