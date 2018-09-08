Зане, покинувший расположение сборной Германии, объявил о рождении дочери 

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане, который накануне досрочно покинул расположение сборной Германии, объявил о рождении дочери.
«Невероятно счастлив сообщить вам о том, что прошлой ночью у меня родилась дочь. Мама и малыш чувствуют себя хорошо.
Отдельно спасибо сборной Германии и моему тренеру Йоахиму Лёву за то, что позволили мне присутствовать на рождении дочери. Кончено, буду переживать за сборную в завтрашнем матче», — написал Зане в «Твиттере».
Ранее пресс-служба сборной Германии сообщила, что Зане уехал из расположения сборной по личным причинам после разговора с главным тренером Йоахимом Лёвом и не примет участия в товарищеской встрече со сборной Перу, которая состоится 9 сентября.
6 сентября сборная Германии в матче 1-го тура Лиги наций в группе 1 сыграла на своём поле вничью с командой Франции (0:0). Зане вышел на поле на 83-й минуте вместо нападающего Марко Ройса.