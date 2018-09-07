Прогноз на матч Беларусь — Сан-Марино: какой победы ждать от команды Криушенко

Беларусь — Сан-Марино. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (08.09.2018, 19:00 мск).

Сборная Беларуси в Лиге наций попала, увы, лишь в самую слабую лигу D. К следующему сезону это можно исправить, но для этого нужно обязательно занять первое место в своей группе, где также находятся сборные Люксембурга, Молдовы и Сан-Марино. Начинают белорусы домашним матчем с последними, которые считаются самой слабой командой Европы, занимая в рейтинге ФИФА лишь 203-е место. Букмекеры практически не сомневаются в победе хозяев в Минске.

Коэффициенты на матч: П1 — 1.046, X — 17.00, П2 — 61.00. ТБ 2,5 — 1.27, ТМ 2,5 — 3.62.

Сборная Беларуси

Сборная Беларуси серьёзно разочаровала своих болельщиков в отборочном цикле к ЧМ-2018, набрав всего 5 очков, заняв последнее место, даже ниже Люксембурга. А ведь начиналось всё с сенсационной домашней ничьи с Францией (0:0). Тем не менее главным тренером команды остался Игорь Криушенко , который с марта этого года сосредоточился исключительно на работе сборной, а до этого совмещал её с должностью главного тренера в жодинском «Торпедо». И уже в конце марта белорусы выиграли два матча кряду, обыграв в гостях крепкие сборные Азербайджана (1:0) и Словении (2:0). Но в начале июня продолжить победную серию не удалось — белорусы сыграли дома вничью с Венгрией (1:1), а затем в гостях проиграли Финляндии.

Сборная Сан-Марино

Сборная Сан-Марино как была, так и остаётся поставщиком очков для всех своих соперников. И попахивает тем, что даже в низшей лиге Лиги наций эта тенденция будет продолжаться. В отборе на ЧМ-2018 футбольный карлик не набрал ни одного очка, забив в десяти матчах 2 гола, пропустив при этом более полусотни. Минувшим летом главную команду Сан-Марино возглавил никому не известный итальянец Франко Варрелла, который сменил на этом посту Пьеранджело Манцароли, который за последние 3,5 года не смог даже одну ничью затащить в более чем 20-ти сыгранных матчах. Отметим, что для сборной Сан-Марино этот матч станет первым в 2018-м году.

Где смотреть матч

Прямая трансляция матча Беларусь — Сан-Марино начнётся на телеканале «Матч! Футбол 3» в 18:50 по московскому времени. Текстовая трансляция этой встречи пройдёт на портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

Сборная Беларуси никогда ранее не встречалась со сборной Сан-Марино.

Интересные факты

Сборная Беларуси проиграла лишь 1 матч из последних пяти (+2=2-1, 6:5);

В пяти из последних шести официальных матчах сборной Беларуси забивалось не менее трёх голов (+1=0-5, 4:15);

Сборная Сан-Марино имеет 21-матчевую серию поражений (+0=0-21, 3:99);

Сборная Сан-Марино пропускала не менее четырёх голов в каждом из последних восьми выездных матчей (+0=0-8, 2:50).