«Кубань» одержала вторую победу в чемпионате России по гандболу 

Гандболистки краснодарской «Кубани» обыграли волгоградское «Динамо-Синару» в домашнем матче чемпионата России со счётом 33:22. Самой результативной в составе хозяек площадки стала Антонина Скоробогатченко, забившая 11 мячей. 8 раз отличилась Юлия Гаряева. У волгоградской команды 5 голов в активе Юлии Марковой. По 4 мяча записали на свой счёт Анна Иванова и Анастасия Брежнева.
«Кубань» одержала вторую победу в двух проведённых матчах чемпионата России по гандболу среди женских команд, ранее подопечные Евгения Трефилова выиграли у «Астраханочки» (25:22). Для «Динамо-Синары» матч был первым в сезоне.
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«Кубань» (Краснодар) — «Динамо-Синара» (Волгоград) — 33:22 (18:11).