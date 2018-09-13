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Баскетбол. Сборная России уступила Чехии — 80:78
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Баскетбол. Сборная России уступила Чехии — 80:78 

Чемпионат.com + ещё 177 13 сентября 2018
Фото: Чемпионат.com
Наша команда разгромно отдала подбор, но всё равно до последних секунд имела шансы на победу. Решающее слово сказал защитник «Уизардс».
В чешский Пардубице сборная России отправилась без получивших повреждения Петра Губанова и Михаила Кулагина. Это избавило Сергея Базаревича от лишних размышлений над тем, кого из состава нужно отцепить — расширенный список кандидатов стал включать в себя всего 12 человек и, соответственно, стал основным. Совсем другая ситуация была у наших соперников: ТомашСаторански два года не был в сборной, Ян Веселы — год. Обе суперзвезды были в строю и готовы на подвиги. А подвиги чехам были нужны, потому что команда в кои-то веки имеет реальные шансы попасть на Кубок мира, где чехи никогда не были. Две победы в сентябрьском «окне» могли бы им почти гарантировать путёвку в Китай.
Россияне, конечно, были против такого расклада. На старте матча они цеплялись чуть ли не за каждую передачу хозяев и готовы были в любой момент убежать в отрыв. Высокая оборона приносила свои плоды и зачастую облегчала нападение, однако её побочным эффектом была игра в «краске» — там чехи делали всё, что хотели. В буквальном смысле. Первую четверть по подборам они выиграли со счетом 13-3, а к экватору встречи в нападении взяли больше отскоков, чем сборная России на обоих щитах. К примеру, по истечении второй четверти хозяева набрали 10 очков второго шанса, а россияне — два. Дважды в первой половинекоманда Ронена Гинзбурга могла уйти в отрыв. В первый раз её остановил Хвостов, попавший издали и придумавший на ровном месте перехват с последующим быстрым отрывом, во второй — сумасшедшая трёха Кулагина вместе с сиреной об окончании десятиминутки. Это помогало сборной России держаться на плаву в моменты, когда казалось, что неуверенная игра в трёхсекундной зоне станет приговором.
Это видео можно посмотреть в «инстаграме» ФИБА.
Чуть легче стало во второй четверти: чехи всё так же контролировали «краску» и пытались изолировать Блейка Шилба, который индивидуально разбирался со своими опекунами. Но с натурализованным американцем справляться со временем научились, а доминирование под кольцом чехи не могли конвертировать в решающий аргумент — по набранным из трёхсекундной зоны очкам Россия к перерыву проигрывала всего «-2». И с таким же преимуществом выиграла половину за счёт гораздо лучшего процента попаданий и очков в быстром нападении. Во второй половине матча россияне дважды ловили кураж. В первый раз это случилось в середине третьей четверти, когда Гинзбургу пришлось спешно требовать тайм-аут при «-9». Чехов выручил Богачик, который на стыке десятиминуток четыре раза попал издали. Уже в последней четверти режим киллера включил Дмитрий Хвостов, который тоже принялся расстреливать хозяев из-за трёхочковой дуги. Незадолго до этого отлично вышел со скамейки Кулагин, принеся пользу на обеих сторонах паркета. Партнёров поддержал Клименко, который нашёл в себе силы ответить Веселы за два красивых постер-данкав этом матче.
Это видео можно посмотреть в «твиттере» Azechka.
Но хозяева вовремя заиграли в защите, и за минуту до конца наша команда всё равно проигрывала два очка. Швед и Шилб обменялись точными подходами к линии штрафных, а после уверенного прохода Кулагина в «краску» счёт стал равным за полминуты до конца основного времени. Неизвестно, что рисовал Гинзбург в тайм-ауте, но после перерыва против Саторански в поле остался защищаться Антонов. Защитник использовал это и прошёл внутрь, подбросив над кольцом сборной России «бомбу». Наши парни могли выиграть этот матч, но Швед не попал потенциально победную трёху. Сильно расстраиваться из-за этого не стоит, ведь то, что при соотношении подборов 44 на 21 россияне ещё могли победить — само по себе почти чудо. Ситуация в группе обостряется ещё больше. Финны выиграли у боснийцев и обошли сборную России, а болгары преподнесли сюрприз и нанесли поражение французам. Следующая встреча россиян пройдёт как раз против сборной Болгарии 16 сентября. Билетов мало, так что торопитесь с покупкой. В Химках, при поддержке своих болельщиков, у сборной России уже не будет права на ошибку.
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