Дзюба: сборная кровью и потом развернула Россию к себе, не хочется этого терять

Нападающий сборной России Артём Дзюба прокомментировал победу над Турцией (2:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

«Мы кровью и потом развернули страну к себе. Нам не хочется этого терять. Команда появилась, сейчас у нас небольшое перестроение, потому что много легендарных ребят ушло. Мы строимся, но командный дух остаётся. Важно было победить, в Турции всегда тяжело. Плюс было душноватенько. Главное, что все бились, сражались. Потрясающий матч провёл Лунёв. Всё это помогло выиграть.