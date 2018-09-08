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Дзюба: сборная кровью и потом развернула Россию к себе, не хочется этого терять
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Дзюба: сборная кровью и потом развернула Россию к себе, не хочется этого терять 

Чемпионат.com + ещё 28 8 сентября 2018
Фото: LiveSport.Ru
Нападающий сборной России Артём Дзюба прокомментировал победу над Турцией (2:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
«Мы кровью и потом развернули страну к себе. Нам не хочется этого терять. Команда появилась, сейчас у нас небольшое перестроение, потому что много легендарных ребят ушло. Мы строимся, но командный дух остаётся. Важно было победить, в Турции всегда тяжело. Плюс было душноватенько. Главное, что все бились, сражались. Потрясающий матч провёл Лунёв. Всё это помогло выиграть.
Мы хорошо играли в первом тайме, была полная доминация. Могли больше выжать из своих моментов. Марио Фернандес провёл очередной потрясающий матч. С его фланга была вся угроза. Должны были забивать второй гол, было бы полегче. Вместо этого пропустили со стандарта, хотя готовились к тому, что они быстро разыгрывают штрафные и угловые. Неприятно. Во втором тайме подсели из-за психологии, потому что вели в счёте. Но выстояли — три очка сейчас очень важны в этой группе», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
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