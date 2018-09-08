Канчельскис: рано говорить, что эта сборная России играет, как на ЧМ-2018

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал победу национальной команды над Турцией (2:1) в гостевом матче 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

«Первый тайм сборная России сыграла здорово. На то, что в конце ребята прижались к своим воротам, повлиял давивший результат. Может, и силёнок не хватило. Во втором тайме были проблемы в обороне, здорово сыграл Лунёв. Победа на выезде в Турции — это хорошо.

Рано говорить о том, что эта сборная играет, как на чемпионате мира. Судить по одной игре не стоит. Важно ведь не то, как начнёшь, а как закончишь. Пусть Дзюба продолжает в том же духе. У него появилась уверенность — и результат есть», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным

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