Германия обыграла Перу в товарищеском матче, Куэва отметился голевой передачей 

В товарищеском матче сборная Германии принимала на своём поле команду Перу. Встреча проходила на стадионе «Райн-Некар-Арена» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 2:1.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Юлиан Брандт и Нико Шульц, для которого этот гол стал первым в составе национальной команды. В составе сборной Перу после результативной передачи от полузащитника «Краснодара» Кристиана Куэвы отличился Луис Адвинкула. В этой встрече также принимал участие нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан.
6 сентября в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций сборная Германии на своём поле сыграла вничью с командой Франции (0:0). В этот же день сборная Перу проиграла Нидерландам (1:2) в товарищеском матче.