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Германия обыграла Перу в товарищеском матче, Куэва отметился голевой передачей
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Германия обыграла Перу в товарищеском матче, Куэва отметился голевой передачей 

Чемпионат.com + ещё 4 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В товарищеском матче сборная Германии принимала на своём поле команду Перу. Встреча проходила на стадионе «Райн-Некар-Арена» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 2:1.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Юлиан Брандт и Нико Шульц, для которого этот гол стал первым в составе национальной команды. В составе сборной Перу после результативной передачи от полузащитника «Краснодара» Кристиана Куэвы отличился Луис Адвинкула. В этой встрече также принимал участие нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан.
6 сентября в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций сборная Германии на своём поле сыграла вничью с командой Франции (0:0). В этот же день сборная Перу проиграла Нидерландам (1:2) в товарищеском матче.
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