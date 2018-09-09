Германия обыграла Перу в товарищеском матче, Куэва отметился голевой передачей

В товарищеском матче сборная Германии принимала на своём поле команду Перу. Встреча проходила на стадионе «Райн-Некар-Арена» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 2:1.

6 сентября в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций сборная Германии на своём поле сыграла вничью с командой Франции (0:0). В этот же день сборная Перу проиграла Нидерландам (1:2) в товарищеском матче.