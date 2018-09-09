Артём Дзюба и Фёдор Кудряшов покинули расположение сборной России для медобследования

Футболисты сборной России Артем Дзюба Федор Кудряшов получили травмы в матче против Турции. Игроки покинули расположение команды и отправились в Москву для дополнительного обследования

По результатам МРТ, сделанного после матча с Турцией, у Кудряшова диагностировано повреждение мышц бедра. Дзюба пожаловался на дискомфорт в области поясницы. Оба игрока вылетели в Москву для дополнительного медицинского обследования.

7 сентября сборная России провела дебютный матч Лиги наций против команды Турции. Игра, проходившая на стадионе «Шенол Гюнеш» в турецком Трабзоне, закончилась победой российской сборной со счетом 2:1.

В этом матче Дзюба впервые в карьере выступил в роли капитана национальной команды. Он отыграл все 90 минут встречи и забил победный гол. Кудряшов провел на поле 82 минуты, после чего был заменен на Константина Рауша

В настоящий момент сборная России находится в Ростове-на-Дону, где готовится к товарищескому матчу с Чехией, который состоится 10 сентября на «Ростов Арене».

Следующие матчи в рамках Лиги наций российская команда проведет через месяц. 11 октября команда сыграет со Швецией, а 14 октября с Турцией. Обе встречи будут для российской сборной домашними. Выездная игра против шведов состоится 20 ноября.