Чемпионы мира против «оранжевых»: Франция в Лиге Наций принимает Нидерланды

Франция — Нидерланды

Стадион: «Стад де Франс» (Сен-Дени, Франция)

Во втором туре сильнейшего дивизиона Лиги Наций действующий чемпион мира — сборная Франции примет команду Нидерландов, европейского середняка по меркам последней пятилетки. В этой игре «трехцветные» выступают явными фаворитами, однако легкой прогулки команде Дидье Дешама никто не обещает. После ряда провальных отборочных циклов «оранжевые» жаждут вернуться в когорту сильнейших европейских сборных. Можно не сомневаться, что в пригороде Парижа настрой у подопечных Рональда Кумана будет на высоте.

Сборная Франции стартовала в Лиге Наций поединком с Германией в статусе чемпиона мира. Встреча прошла на мюнхенской «Альянц Арене» и в большей степени не оправдала ожидания любителей футбола. Немцы, на правах хозяев поединка, больше владели инициативой, но французы правильно выстроили игру, сделав ставку на игру в защите. В итоге команды завершили матч нулевой ничьей, что вполне устроило действующих чемпионов мира.

Однако в поединке со сборной Нидерландов французам важно одержать победу, дабы иметь хорошие шансы на победу в группе. «Оранжевые» в последнее время не впечатляют, смена поколений слишком затянулась. Поэтому нынешний турнир команда Рональда Кумана наверняка постарается провести качественно. Тем более что в составе сборной Нидерландов уже окреп ряд игроков, которые являются лидерами в своих клубах. В частности, обороне «трехцветных» следует внимательно отнестись к игре Мемфиса Депая, который находится сейчас в отличной форме.

К слову, свой последний матч «оранжевые» проводили в минувший четверг. Это была товарищеская встреча со сборной Перу, завершившаяся со счетом 2:1 в пользу европейцев — дубль оформил как раз Мемфис Депай. Сборная Нидерландов не проигрывает четыре матча подряд, по два раза победив и сыграв вничью. А из десяти предыдущих поединков она выиграла семь и потерпела лишь одно поражение.

Стоит отметить, что в отборочном цикле чемпионата мира в России сборная Франции дважды обыграла команду Нидерландов — 4:0 дома и 1:0 на выезде. В целом ее победная серия в этом противостоянии насчитывает уже четыре матча. Кроме того, в четырех из шести последних поединков против «оранжевых» французы не пропускали ни одного мяча.

Интересные факты противостояния сборных Англии и Нидерландов:

Франция выиграла у Нидерландов последние четыре очных встречи

Беспроигрышная серия «трехцветных» составляет 12 игр Только в одном из последних пяти матчей сборная Нидерландов не пропускала

В четырех последних домашних встречах Франция трижды обыграла «оранжевых», и каждая из побед была с разницей более чем в один гол Ориентировочные составы на игру:

Франция: Ареоля — Павар, Варан, Умтити, Менди, Канте, Погба, Матюиди, Мбаппе, Жиру, Гризманн.

Нидерланды: Силлессен — ван Дейк, Блинд, Лигт, Тете, Вейналдум, Стротман, Янмаат, Анхольт, Бабель, Депай.

Прогноз на матч Франция — Нидерланды:

Класс сборной Франции не обсуждается. Дома «трехцветные» считаются фаворитами в матче с любым соперником. По подбору игроков команда Дидье Дешама явно превосходит «оранжевых», да и давление трибун вынудит чемпионов мира играть исключительно на победу. Сборная Нидерландов уже четыре поединка не проигрывает, но имеет серьезные проблемы в обороне, которыми обязаны воспользоваться французские форварды

Букмекеры отдают большое преимущество хозяевам поля, предлагая на победу сборной Франции ставку со средним коэффициентом 1.50 баллов, в то время как на успех команды Нидерландов ставка принимается на уровне 7.00 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 4.60 баллов.