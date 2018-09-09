Ещё
Салах отметился дублем в первом матче за сборную Египта после ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Салах отметился дублем в первом матче за сборную Египта после ЧМ-2018 

Чемпионат.com + ещё 3 56 минут назад
В рамках отбора на Кубок африканских наций сборная Египта 8 сентября провела матч с командой Нигера. Встреча завершилась разгромной победой египтян со счётом 6:0. Эта игра стала первой для Египта под руководством мексиканца Хавьера Агирре, который возглавил команду летом после чемпионата мира — 2018.
Главным героем встречи стал египетский нападающий Мохаммед Салах, который оформил дубль. Стоит отметить, что 26-летнему форварду не удалось реализовать в матче два одиннадцатиметровых удара. Также дублем отметился Марван Мохсен, по голу на свой счёт записали Айман Ашраф и Мохамед Эль-Ненни.
Ранее египетскую команду возглавлял Эктор Купер, который был отправлен в отставку по итогам чемпионата мира–2018, где сборная заняла последнее место в группе с Россией, Уругваем и Саудовской Аравией.
Чемпионат.com: последние новости
Гандболистки «Звезды» стартовали в Кубке ЕГФ с победы над «Цугом» Сборная Камеруна не смогла обыграть Коморские острова в первом матче Зеедорфа Чарли Николас: Англия и Испания не будут умирать ради победы, ставлю на ничью
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Судьба Медведевой в России предопределена32
Дзюба неожиданно «вылетел» из сборной22
Смертник взорвал турнир по борьбе10
Гениальную ученицу Тутберидзе подвергли критике1
Бестемьянова рассказала о подставе для Загитовой14
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:36
Хрупкий турок. Лебедев нокаутировл Алтункаю
Бокс Статьи
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
02:49
Виктор Ан сдаёт квартиру
Зимние виды спорта
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
00:33
Губерниев взбесился из-за допинг-скандала
Биатлон
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон Прочее
01:00
Новичок «Зенита» стал самым богатым футболистом РФ
Футбол
00:38
Умер известный хоккеист Павел Лазарев
Хоккей
04:59
Известную фигуристку избили в Москве
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение