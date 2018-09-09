Салах отметился дублем в первом матче за сборную Египта после ЧМ-2018 

В рамках отбора на Кубок африканских наций сборная Египта 8 сентября провела матч с командой Нигера. Встреча завершилась разгромной победой египтян со счётом 6:0. Эта игра стала первой для Египта под руководством мексиканца Хавьера Агирре, который возглавил команду летом после чемпионата мира — 2018.
Главным героем встречи стал египетский нападающий Мохаммед Салах, который оформил дубль. Стоит отметить, что 26-летнему форварду не удалось реализовать в матче два одиннадцатиметровых удара. Также дублем отметился Марван Мохсен, по голу на свой счёт записали Айман Ашраф и Мохамед Эль-Ненни.
Ранее египетскую команду возглавлял Эктор Купер, который был отправлен в отставку по итогам чемпионата мира–2018, где сборная заняла последнее место в группе с Россией, Уругваем и Саудовской Аравией.