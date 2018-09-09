Салах отметился дублем в первом матче за сборную Египта после ЧМ-2018 

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Гандболистки «Звезды» стартовали в Кубке ЕГФ с победы над «Цугом»

Сборная Камеруна не смогла обыграть Коморские острова в первом матче Зеедорфа

Чарли Николас: Англия и Испания не будут умирать ради победы, ставлю на ничью