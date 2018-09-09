Украина — Словакия. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (09.09.2018, 16:00 мск).
Сборная Украины с победы начала свои выступления в Лиге наций, возглавив турнирную таблицу первой группы лиги B. Сегодня команда Андрея Шевченко примет в гости сборную Словакии. Что правда, встреча во Львове пройдёт при пустых трибунах, за демонстрацию запрещённой символики болельщиками во время одного из предыдущих домашних матчей. Но букмекеры всё равно верят в победу хозяев.
Коэффициенты на матч: П1 — 1.909, X — 3.38, П2 — 4.85. ТБ 2,5 — 2.68, ТМ 2,5 — 1.53.
Команда
Украина
Словакия
Чехия
Сборная Украины
После неудачного отбора на ЧМ-2018 сборная Украины не проигрывает, хотя в её адрес было немало критики после ничьих со сборными Саудовской Аравии (1:1) и Марокко (0:0), где команда Андрея Шевченко выглядела не очень хорошо. В июне украинцы разгромили Албанию (4:1), где дублями отметились Коноплянка и Ярмоленко, доказавшие, что их рано списывать со счетов. В минувший же четверг сборная Украины показала очень хорошую игру в выездном матче с Чехией (2:1), хотя победа была вырвана на последних секундах из-за ошибки вратаря соперника. Тем не менее украинцы по ходу матча здорово контролировали мяч, разыгрывая интересные комбинации в позиционных атаках, но в то же время оборона выглядела ненадёжно при контратаках чехов.
Сборная Словакии
Сборная Словакии в отборе на ЧМ-2018 заняла второе место в своей группе, но стала тем самым одним неудачником, не получившим путёвку в стыковые матчи, не добрав необходимого количества очков. Тем не менее Ян Козак остался главным тренером сборной. За последний год словаки активно играли товарищеские матчи. В конце прошлого года они проиграли Украине (1:2) и обыграли Норвегию (1:0). В марте были победы над сборными ОАЭ (2:1) и Таиланда (3:2). На летнем сборе побед не было — ничья с Голландией (1:1) и проигрыш Марокко (1:2). В прошлую же среду словаки разгромили дома Данию (3:0), но этому удивляться не стоит, так как за датчан играли только резервисты.
Ориентировочные составы
Где смотреть матч
На телеканалах «Матч ТВ» (15:55 мск) и «Матч! Футбол 1» (15:50 мск) начнутся прямые трансляции из Львова. Текстовая трансляция матча Украина — Словакия будет доступна на портале LiveResult.Ru.
Статистика личных встреч
Сборная Украины имеет минимальное преимущество над сборной Словакии по статистике личных встреч: +2=3-1, разница мячей — 7:6. Хотя в официальных матчах украинцы не забили ни одного гола, проиграв дома 0:1 и сыграв вничью 0:0 на выезде в отборочном цикле на Евро-2016. В ноябре 2017-го года Украина обыграла Словакию в товарищеском матче во Львове со счётом 2:1 (Ярмоленко 39', Коноплянка 54' — Штелина 10').
Интересные факты
Сборная Украины имеет 6-матчевую беспроигрышную серию (+4=2-0, 11:5);
Сборная Словакии забивала в пяти из шести сыгранных матчах против сборной Украины (+1=3-2, 6:7);
Сборная Словакии проиграла лишь 1 раз в последних шести матчах (+4=1-1, 11:6);
Сборная Словакии имеет 3-матчевую серию поражений в выездных матчах (+0=0-3, 2:5);
Сборная Словакии пропускала в каждом из последних семи официальных матчей (+3=0-4, 10:10).
Прогноз от Евро-футбол.ру
Обе команды перед матчем побаиваются друг друга, отмечая силу соперника, так что вполне вероятно, что эта встреча получится достаточно прагматичной, тем более на трибунах не будет болельщиков, которые могли бы гнать футболистов вперёд. Наш прогноз: «Тотал матча» (Меньше 2,5) — коэффициент 1.533 Михаил КРИПАК