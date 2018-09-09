Прогноз на матч Украина — Словакия: чего ждать от матча во Львове

Украина — Словакия. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (09.09.2018, 16:00 мск).

Сборная Украины с победы начала свои выступления в Лиге наций, возглавив турнирную таблицу первой группы лиги B. Сегодня команда Андрея Шевченко примет в гости сборную Словакии. Что правда, встреча во Львове пройдёт при пустых трибунах, за демонстрацию запрещённой символики болельщиками во время одного из предыдущих домашних матчей. Но букмекеры всё равно верят в победу хозяев.

Коэффициенты на матч: П1 — 1.909, X — 3.38, П2 — 4.85. ТБ 2,5 — 2.68, ТМ 2,5 — 1.53.

Команда

Украина

Словакия

Чехия

Сборная Украины

После неудачного отбора на ЧМ-2018 сборная Украины не проигрывает, хотя в её адрес было немало критики после ничьих со сборными Саудовской Аравии (1:1) и Марокко (0:0), где команда Андрея Шевченко выглядела не очень хорошо. В июне украинцы разгромили Албанию (4:1), где дублями отметились Коноплянка и Ярмоленко, доказавшие, что их рано списывать со счетов. В минувший же четверг сборная Украины показала очень хорошую игру в выездном матче с Чехией (2:1), хотя победа была вырвана на последних секундах из-за ошибки вратаря соперника. Тем не менее украинцы по ходу матча здорово контролировали мяч, разыгрывая интересные комбинации в позиционных атаках, но в то же время оборона выглядела ненадёжно при контратаках чехов.

Сборная Словакии

Сборная Словакии в отборе на ЧМ-2018 заняла второе место в своей группе, но стала тем самым одним неудачником, не получившим путёвку в стыковые матчи, не добрав необходимого количества очков. Тем не менее Ян Козак остался главным тренером сборной. За последний год словаки активно играли товарищеские матчи. В конце прошлого года они проиграли Украине (1:2) и обыграли Норвегию (1:0). В марте были победы над сборными ОАЭ (2:1) и Таиланда (3:2). На летнем сборе побед не было — ничья с Голландией (1:1) и проигрыш Марокко (1:2). В прошлую же среду словаки разгромили дома Данию (3:0), но этому удивляться не стоит, так как за датчан играли только резервисты.

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

На телеканалах «Матч ТВ» (15:55 мск) и «Матч! Футбол 1» (15:50 мск) начнутся прямые трансляции из Львова. Текстовая трансляция матча Украина — Словакия будет доступна на портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

Сборная Украины имеет минимальное преимущество над сборной Словакии по статистике личных встреч: +2=3-1, разница мячей — 7:6. Хотя в официальных матчах украинцы не забили ни одного гола, проиграв дома 0:1 и сыграв вничью 0:0 на выезде в отборочном цикле на Евро-2016. В ноябре 2017-го года Украина обыграла Словакию в товарищеском матче во Львове со счётом 2:1 (Ярмоленко 39', Коноплянка 54' — Штелина 10').

Интересные факты

Сборная Украины имеет 6-матчевую беспроигрышную серию (+4=2-0, 11:5);

Сборная Словакии забивала в пяти из шести сыгранных матчах против сборной Украины (+1=3-2, 6:7);

Сборная Словакии проиграла лишь 1 раз в последних шести матчах (+4=1-1, 11:6);

Сборная Словакии имеет 3-матчевую серию поражений в выездных матчах (+0=0-3, 2:5);

Сборная Словакии пропускала в каждом из последних семи официальных матчей (+3=0-4, 10:10).