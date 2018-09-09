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Франция — Нидерланды: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
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Франция — Нидерланды: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45 

Чемпионат.com + ещё 1 1 час назад
Сегодня, 9 сентября, на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени состоится матч второго тура группового этапа Лиги наций — встретятся сборные Франции и Нидерландов. Команды представляют первую группу Лиги А. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Встречу обслужит бригада арбитров из Испании во главе с Альберто Ундиано Мальенко. Помогать ему будут ассистенты Роберто Алонсо Фернандес и Рауль Кабаньеро Мартинес. Резервный рефери — Диего Барберо Севилья.
Соперником команд по групповому этапу Лиги наций является сборная Германии. В первом туре французская команда вничью сыграла с командой Германии (0:0). Нидерланды проведут встречу с немецкой сборной 13 октября. На чемпионате мира—2018 сборная Франции стала победителем турнира, а немецкая команда впервые в истории не вышла из группы. Сборная Нидерландов не смогла квалифицироваться и принять участие в мундиале.
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