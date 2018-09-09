Сборная России обыграла Швецию и сыграет в матче за 5-е место чемпионата Европы по регби-7

Мужская сборная России нанесла поражение команде Швеции в полуфинале за 5-е место чемпионата Европы по регби-7, который проходит в польском городе Лодзь. Матч завершился победой россиян со счетом 26:7, что позволит им сыграть с Испанией в матче за 5-е место.

Чемпионат Европы проходит в Польше с 8 по 9 сентября. Матч между сборными России и Испании начнется в 17.24 по московскому времени.

Регби-7. Чемпионат Европы. Полуфинал за 5-е место

Россия — Швеция — 26:7