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Сборная России обыграла Швецию и сыграет в матче за 5-е место чемпионата Европы по регби-7
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Сборная России обыграла Швецию и сыграет в матче за 5-е место чемпионата Европы по регби-7 

SPORT24.ru 1 час назад
Мужская сборная России нанесла поражение команде Швеции в полуфинале за 5-е место чемпионата Европы по регби-7, который проходит в польском городе Лодзь. Матч завершился победой россиян со счетом 26:7, что позволит им сыграть с Испанией в матче за 5-е место.
Попытки в составе сборной России занесли Владислав Лазаренко, Алексей Капалин, Владимир Остроушко и Герман Давыдов. Рамиль Гайсин трижды исполнил реализацию.
Чемпионат Европы проходит в Польше с 8 по 9 сентября. Матч между сборными России и Испании начнется в 17.24 по московскому времени.
Регби-7. Чемпионат Европы. Полуфинал за 5-е место
Россия — Швеция — 26:7
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