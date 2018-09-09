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Ян Козак: Жаль, что именно пенальти решил судьбу матча с Украиной
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Ян Козак: Жаль, что именно пенальти решил судьбу матча с Украиной 

Советский спорт 13 минут назад
Главный тренер сборной Словакии Ян Козак прокомментировал матч Лиги наций с Украиной (0:1) во Львове.
Украина обыграла Словакию в Лиге наций благодаря голу Ярмоленко
«Мы стали свидетелями игры двух равных соперников, — приводит Football.ua слова Козака. — Мы хорошо подготовились к этому матчу и, в принципе, он сложился именно так, как мы и предполагали. Мои подопечные отдали все силы на поле, и у меня не может быть претензий ни к кому из них. Надо было просто использовать свои возможности, но не удалось, в отличие от соперника. Так что все мы разочарованы.
На мой взгляд эпизод с пенальти был спорным. Жаль, что именно он решил судьбу матча. Мы не заслуживали поражения».
Напомним, единственный гол на 80-й минуте забил с пенальти Андрей Ярмоленко.
Сборная Украины лидирует в группе 1 дивизиона B, набрав шесть очков в двух матчах.
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