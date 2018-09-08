Сборная России разгромила Уэльс на чемпионате Европы по регби-7 

Мужская сборная России разгромила команду Уэльса на групповом этапе чемпионата Европы по регби-7, который проходит в польском городе Лодзь, и вышла в четвертьфинал с первого места в группе. Матч завершился победой россиян со счетом 33:7.
Попытки в составе сборной России занесли Владимир Остроушко (2), Владислав Лазаренко (2) и Герман Давыдов. Рамиль Гайсин и Роман Рощин по два раза каждый исполнили реализацию.
Ранее сегодня Россия обыграла команду Польши (19:5) и Германии (15:14).
Чемпионат Европы проходит в Польше с 8 по 9 сентября.
Регби-7. Чемпионат Европы. Групповой этап
Россия — Уэльс — 33:7