Газинский будет капитаном сборной России в матче с Чехией 

Полузащитник Юрий Газинский выйдет в товарищеском матче с Чехией с капитанской повязкой, сообщает Sport24.
Об этом проинформировал официальный твиттер российской национальной команды.
В матче Лиги наций против Турции капитаном команды был нападающий Артем Дзюба, который не выйдет в этом матче из-за проблем с поясницей.
Матч начнется в 19.00 по московскому времени и пройдет на стадионе «Ростов Арена».
"Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее сообщалось, что Заболотный выйдет с первых минут в матче с Чехией.