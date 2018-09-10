Газинский будет капитаном сборной России в матче с Чехией

Полузащитник Юрий Газинский выйдет в товарищеском матче с Чехией с капитанской повязкой, сообщает Sport24.

Об этом проинформировал официальный твиттер российской национальной команды.

В матче Лиги наций против Турции капитаном команды был нападающий Артем Дзюба , который не выйдет в этом матче из-за проблем с поясницей.

Матч начнется в 19.00 по московскому времени и пройдет на стадионе «Ростов Арена».

Ранее сообщалось, что Заболотный выйдет с первых минут в матче с Чехией.