Сборная России разгромила Чехию в товарищеском матче 

Встреча прошла в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.
Полузащитник сборной России Алексей Ионов открыл счёт, забив на 8-й минуте матча с передачи капитана команды Юрия Газинского. На 24-й минуте игры преимущество удвоил российский форвард Антон Заболотный. Через пять минут судья назначил пенальти в ворота сборной Чехии, который успешно реализовал Ионов, оформив дубль в этой встрече.
В середине второго тайма чех Томаш Соучек забил единственный гол гостей, а ещё через несколько минут Александр Ерохин отправил в ворота Чехии четвёртый мяч. Последний гол российской сборной в этой встрече забил Дмитрий Полоз.