Сборная России вышла в финал FIH Series по хоккею на траве и может сыграть на ОИ

Сборные России и Шотландии вышли в финальный турнир FIH Series по хоккею на траве, заняв два первых места на шестом этапе соревнований в Лозаде (Португалия). В заключительном матче россияне разгромили хозяев со счётом 13:1. Пять голов записал на свой счёт Марат Хайруллин

Ранее в ходе соревнований шестого этапа FIH Series сборная России одержала победы над командами Гибралтара (5:0), Турции (17:1), Шотландии (4:1) и сыграла вничью с белорусскими хоккеистами (2:2).

Три финала FIH Series пройдут в 2019 году. На них будут разыграны путёвки на отборочный турнир к Олимпиаде. В каждом из этих финальных этапов будут принимать участие по восемь команд, а сами турниры будут проходить по всему миру.