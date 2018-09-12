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Регбийная «Кубань» вышла в полуфинал чемпионата России
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Регбийная «Кубань» вышла в полуфинал чемпионата России 

АиФ — Юг + ещё 2 19 минут назад
Фото: АиФ – Юг
«Кубань» усилили игроки национальной сборной России по регби-7, которые накануне встречи вернулись с бронзовыми медалями континентальных соревнований — Владимир Остроушко, Алексей Капалин и Роман Рощин. Первый тайм «Кубань» выиграла со счетом 10:3, сообщает пресс-служба клуба. Во втором хозяева преимущество увеличили. Итог — 27:17. Эта победа выводит краснодарцев в полуфинал чемпионата России. Соперник — действующий чемпион — красноярский «Енисей-СТМ». Первый матч полуфинала «Кубань» проведет 16 сентября в 16:00 на краснодарском стадионе «Труд».
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