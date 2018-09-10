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Йиранек: матч России и Чехии будет очень престижным
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Йиранек: матч России и Чехии будет очень престижным 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший защитник сборной Чехии и московского «Спартака Мартин Йиранек рассказал о ценности предстоящей встречи сборных России и Чехии, сообщает газета „Известия“.
»Конечно, это будет товарищеский матч, но он, тем не менее, очень престижный. Россия добилась большого успеха на чемпионате мира, и для Чехии эта встреча станет важной с точки зрения оценки свои сил. Надеюсь, команды покажут хороший футбол с большим количеством голов", — отметил футболист.
Ранее нападающий сборной России Артем Дзюба поделился мнением о победе сборной России над Турцией в рамках Лиги Наций УЕФА.
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