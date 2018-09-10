Экс-защитник сборной Чехии: против России не сыграют ряд травмированных игроков 

Бывший защитник сборной Чехии и московского «Спартака Мартин Йиранек рассказал о потерях национальной команды своей страны в преддверии матча со сборной России, сообщает газета „Известия“.
»К сожалению, у нас есть ряд травмированных игроков, которые не сыграют с Россией. Не сыграют полузащитники Владимир Дарида и Антонин Барак. Они, безусловно, являются звездами нашей сборной, и их будет не хватать. Тем не менее, у Чехии немало сильных и квалифицированных игроков. Есть, например, нападающий Патрик Шик, защитники Теодор Селассие и Павел Кадержабек, а также вратарь Томаш Вацлик", — заявил футболист.
Ранее нападающий сборной России Артем Дзюба поделился мнением о победе сборной России над Турцией в рамках Лиги Наций УЕФА.