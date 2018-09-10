Радим Ржезник: Уверен, сборная России сыграет с нами не хуже, чем на чемпионате мира

Защитник сборной Чехии Радим Ржезник перед товарищеским матчем с Россией на «Ростов Арене» высказался о сопернике. «У России шикарная команда, и неважно, сыграют ли в их составе ключевые игроки, которые проявили себя на чемпионате мира, — приводят «Известия» слова Ржезника. — Сборная состоит из футболистов, которые выступают в лучших клубах России. А у тренера Станислава Черчесова есть собственное видение игры, и он ориентируется на него независимо от наличия или отсутствия определенных игроков. Уверен, наш оппонент покажет игру не хуже, чем на чемпионате мира». Напомним, матч Россия — Чехия пройдет в понедельник в Ростове-на-Дону. Начало — 19:00 (мск). 29-летний Ржезник выступает за «Викторию Пльзень». Он остался в запасе сборной Чехии в матче Лиги наций с Украиной. Как завершится матч Россия — Чехия?