Радим Ржезник: Уверен, сборная России сыграет с нами не хуже, чем на чемпионате мира 

Защитник сборной Чехии Радим Ржезник перед товарищеским матчем с Россией на «Ростов Арене» высказался о сопернике.
«У России шикарная команда, и неважно, сыграют ли в их составе ключевые игроки, которые проявили себя на чемпионате мира, — приводят «Известия» слова Ржезника. — Сборная состоит из футболистов, которые выступают в лучших клубах России.
А у тренера Станислава Черчесова есть собственное видение игры, и он ориентируется на него независимо от наличия или отсутствия определенных игроков. Уверен, наш оппонент покажет игру не хуже, чем на чемпионате мира».
Напомним, матч Россия — Чехия пройдет в понедельник в Ростове-на-Дону. Начало — 19:00 (мск).
29-летний Ржезник выступает за «Викторию Пльзень». Он остался в запасе сборной Чехии в матче Лиги наций с Украиной.
Как завершится матч Россия — Чехия?