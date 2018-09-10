Команда из Махачкалы выиграла турнир «Кожаный мяч» и побывала на тренировке сборной России 

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Команда «Олимп» из Махачкалы, составленная из игроков 12-13 лет, выиграла турнир «Кожаный мяч» в Ростове-на-Дону, призом для победителей соревнований стала встреча с игроками национальной сборной России. Об этом говорится в пресс— релизе турнира, оказавшемся в распоряжении ТАСС.
Финальный матч турнира «Кожаный мяч», который проводится под эгидой компании Coca-Cola (официальный партнер Международной федерации футбола), состоялся 8 сентября. Футболисты «Олимпа» со счетом 3:0 обыграли сверстников из команды «Русич», представляющей город Старая Русса (Новгородская область). Третье место в соревнованиях заняла команда «СОШ-73-Патриот» из Воронежа.
Юные футболисты получили возможность посетить тренировку сборной России на местном стадионе «Локомотив», им удалось понаблюдать за подготовкой команды Станислава Черчесова к предстоящей контрольной игре со сборной Чехии и поучаствовать в совместной фото— и автограф-сессии с игроками национальной команды.
Всего в турнире «Кожаный мяч» участвовала 71 команда. Решающие матчи прошли на стадионе «Олимп-2». Победителей и призеров на церемонии поздравляли первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, и. о. президента Российского футбольного союза Александр Алаев, президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин.
Контрольный матч Россия — Чехия пройдет 10 сентября на стадионе «Ростов-Арена», построенном к чемпионату мира по футболу. Начало встречи — 19:00 мск.