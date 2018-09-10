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Выпускник РГУФКСМиТ в составе «Чеховских медведей» выиграл суперкубок России по гандболу
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Выпускник РГУФКСМиТ в составе «Чеховских медведей» выиграл суперкубок России по гандболу 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В подмосковном Чехове был разыгран первый гандбольный трофей. В новом сезоне хозяевам площадки «Чеховским медведям», чемпионам и обладателям кубка России удалось обыграть финалиста двух главных турниров, московский «Спартак» с минимальным счетом — 22:21.
В составе победителей одним из лучших игроков стал выпускник Российского государственного университета физкультуры, спорта, молодежи и туризма Дмитрий Павленко. Вратарь отразил 13 из 34 бросков, в числе которых и два пенальти.
Отметим, что тренирует спартаковцев выпускник РГУФКСМиТ Василий Филиппов. В состав «Спартака» на этот сезон вошли два студента Тимур Муратов и Илья Рябов и три выпускника спортивного вуза в Измайлове Олег Скопинцев, Михаил Виноградов и Иналь Афлитулин. В ходе борьбы за Суперкубок Афлитулин в свой актив записал два результативных броска, а Виноградов и Скопинцев — по одному.
В целом игра получилась ровной, и уже на первых минутах «Медведи» сделали хороший задел и к перерыву уже вели 13:9. Спартаковцы к середине второго тайма уравняли счет — 18:18. Однако исход встречи до последней минуты был неясен, и удача улыбнулась все же чеховским гандболистам.
Тренер Василий Филиппов отметил, что серьезную конкуренцию красно-белым в этом сезоне чемпионата России помимо «Чеховских медведей» могут составить питерская «Нева» и «Пермские медведи».
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