Выпускник РГУФКСМиТ в составе «Чеховских медведей» выиграл суперкубок России по гандболу

В подмосковном Чехове был разыгран первый гандбольный трофей. В новом сезоне хозяевам площадки «Чеховским медведям», чемпионам и обладателям кубка России удалось обыграть финалиста двух главных турниров, московский «Спартак» с минимальным счетом — 22:21.

В составе победителей одним из лучших игроков стал выпускник Российского государственного университета физкультуры, спорта, молодежи и туризма Дмитрий Павленко . Вратарь отразил 13 из 34 бросков, в числе которых и два пенальти.

Отметим, что тренирует спартаковцев выпускник РГУФКСМиТ Василий Филиппов . В состав «Спартака» на этот сезон вошли два студента Тимур Муратов и Илья Рябов и три выпускника спортивного вуза в Измайлове Олег Скопинцев, Михаил Виноградов и Иналь Афлитулин. В ходе борьбы за Суперкубок Афлитулин в свой актив записал два результативных броска, а Виноградов и Скопинцев — по одному.

В целом игра получилась ровной, и уже на первых минутах «Медведи» сделали хороший задел и к перерыву уже вели 13:9. Спартаковцы к середине второго тайма уравняли счет — 18:18. Однако исход встречи до последней минуты был неясен, и удача улыбнулась все же чеховским гандболистам.

Тренер Василий Филиппов отметил, что серьезную конкуренцию красно-белым в этом сезоне чемпионата России помимо «Чеховских медведей» могут составить питерская «Нева» и «Пермские медведи».