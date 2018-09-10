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Словенец Дебевец и сборная Франции первенствовали на ЧМ в стрельбе из винтовки
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Словенец Дебевец и сборная Франции первенствовали на ЧМ в стрельбе из винтовки 

Чемпионат.com + ещё 1 45 минут назад
Сборная Франции выиграла командные соревнования в стрельбе из крупнокалиберной винтовки с 300 метров из положения «лёжа» на чемпионате мира, который проходит в Чанвоне (Южная Корея). В тройку призёров также вошли сборные Швейцарии и Норвегии.
В индивидуальных соревнованиях лучший результат показал словенец Раймонд Дебевец. Серебряную медаль завоевал поляк Даниэль Романчик. Бронзовым призёром стал хорват Йосип Куна.
Ранее в той же дисциплине у женщин победу одержала сборная Германии и Сохи Бае (Южная Корея).
Стрельба. Чемпионат мира. Чанвон, Южная Корея Мужчины. Винтовка, 300 м, лежа. Личное первенство
1. Раймонд Дебевец (Словения) — 592. 2. Даниэль Романчик (Польша) — 592. 3. Йосип Куна (Хорватия) — 590.
Команды
1. Франция — 1761. 2. Швейцария — 1757. 3. Норвегия — 1755.
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