Женская сборная России по кёрлингу завершила 1-й этап КМ победой над Кореей

Женская сборная России по кёрлингу нанесла поражение команде Южной Кореи в заключительном матче группового раунда первого этапа Кубка мира, который проходит в Сучжоу (Китай), со счётом 10:1.

Кёрлинг. Кубок мира. Первый этап. Сучжоу, Китай Женщины. Группа В. Шестой тур Россия — Южная Корея — 10:1 (1:0, 1:0, 1:0, 0:1, 4:0, 3:0).