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Женская сборная России по кёрлингу завершила 1-й этап КМ победой над Кореей
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Женская сборная России по кёрлингу завершила 1-й этап КМ победой над Кореей 

Чемпионат.com + ещё 26 19 минут назад
Фото: RT на русском
Женская сборная России по кёрлингу нанесла поражение команде Южной Кореи в заключительном матче группового раунда первого этапа Кубка мира, который проходит в Сучжоу (Китай), со счётом 10:1.
Команда скипа Анны Сидоровой, за которую выступали Маргарита Фомина, Юлия Портунова и Юлия Гузиёва, заняла второе место в группе В, но не сумела выйти в финал, в котором 16 сентября встретятся команды, занявшие первые места в своих группах.
Ранее завершила борьбу за медали первого этапа Кубка мира сборная России в дисциплине «смешанные пары» (Мария Комарова и Даниил Горячев).
Кёрлинг. Кубок мира. Первый этап. Сучжоу, Китай Женщины. Группа В. Шестой тур  Россия — Южная Корея — 10:1 (1:0, 1:0, 1:0, 0:1, 4:0, 3:0).
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