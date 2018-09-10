Ещё
Мартин Йиранек: Чешский футбол находится в плохом положении
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мартин Йиранек: Чешский футбол находится в плохом положении 

Советский спорт 1 час назад
— У нас на данный момент сборная находится в поиске игроков. Не можем найти оптимальный состав. Поколение Поборски, Недведа и Коллера уже давно закончило. К тому же лидеры травмированы. Чешский футбол находится в плохом положении. Не знаю, что будет в ближайшие годы.
Очень сложно будет бороться за место на чемпионате Европы через Лигу наций. Мы проиграли Украине, а у них уже 6 очков. У нас впереди игра со Словакией, это дерби. Если выиграем, то еще шансы останутся, — сказал Йиранек в эфире «Матч ТВ».
Добавим, что сборная Чехии свой следующий матч в Лиге наций проведет 13 ноября против команды Словении.
Советский спорт: последние новости
Станислав Черчесов: Стиль сборной России отмечу одним словом – команда Черчесов участвовал в половине разгромов с пятью забитыми голами Виталий Мутко: Считаю, что сборная России провела два хороших матча
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой11
Сборная России разгромила чехов4
«Тутберидзе отправила Медведеву рожать детей»110
Автобус с российскими хоккеистами попал в аварию
Ты для нас умерла: как Медведеву встретили в Москве238
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
04:09
Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
04:09
«Тутберидзе отправила Медведеву рожать детей»
Фигурное катание
02:39
Еще четыре российских спортсмена меняют гражданство
Биатлон
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:08
«Поехал кукухой». Бендтнер напал на таксиста
Футбол
04:09
Ты для нас умерла: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
00:45
Серена Уильямс устроила скандал на US Open и проиграла
Теннис
00:36
Хрупкий турок. Лебедев нокаутировл Алтункаю
Бокс Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение