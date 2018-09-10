Мартин Йиранек: Чешский футбол находится в плохом положении

— У нас на данный момент сборная находится в поиске игроков. Не можем найти оптимальный состав. Поколение Поборски, Недведа и Коллера уже давно закончило. К тому же лидеры травмированы. Чешский футбол находится в плохом положении. Не знаю, что будет в ближайшие годы.

Очень сложно будет бороться за место на чемпионате Европы через Лигу наций. Мы проиграли Украине, а у них уже 6 очков. У нас впереди игра со Словакией, это дерби. Если выиграем, то еще шансы останутся, — сказал Йиранек в эфире «Матч ТВ».

Добавим, что сборная Чехии свой следующий матч в Лиге наций проведет 13 ноября против команды Словении.