Прогноз на матч Англия — Швейцария: ждать ли результативного матча в Лестере

Англия — Швейцария. Прогноз на товарищеский матч (11.09.2018, 22:00 мск).

В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» встретятся сборные Англии и Швейцарии в товарищеском матче после своих дебютных матчей в Лиге наций. Англичане, потерпев неудачу тремя днями ранее, постараются реабилитироваться перед своей публикой, и букмекеры видят их фаворитом матча.

Коэффициенты на матч: П1 — 1.833, X — 3.55, П2 — 5.05. ТБ 2,5 — 2.27, ТМ 2,5 — 1.71.

Сборная Англии

Команда Гарета Саутгейта не смогла завоевать награды чемпионата мира в России, финишировав на четвёртом месте, сперва в полуфинале проиграв Хорватии (1:2), а затем уступив и в матче за бронзовые медали Бельгии (0:2). В прошлую субботу проигрышная серия сборной Англии продолжилась — в своём первом матче в Лиге наций она проиграла на «Уэмбли» сборной Испании (1:2). Хотя нельзя сказать, что англичане уступили «красной фурии» заслуженно, так как смотрелись поинтересней, но реализовать свои многочисленные моменты не сумели.

Сборная Швейцарии

Швейцарская сборная обидно вылетела с чемпионата мира в 1/8 финала, проиграв сборной Швеции, которая по своему потенциалу вряд ли превосходит «крестоносцев». Тем не менее Владимир Петкович продолжил работать с командой и настроен вывести её в финальную часть Евро-2020. Свой путь в Лиге наций швейцарцы начали очень ярко, просто разорвав в родных стенах сборную Исландии со счётом 6:0. Но через месяц их ждёт куда более сложный матч — в гостях с Бельгией, где так разгуляться им не позволят.

Где смотреть матч

Телеканал «Матч! Футбол 1» начнёт прямую трансляцию матча Англия — Швейцария в 21:50 по московскому времени. Текстовая трансляция этой встречи пройдёт на портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

Сборная Англии имеет большое преимущество над сборной Швейцарии по статистике личных встреч: +9=4-1, разница мячей — 28:13. В последний раз команды встречались друг с другом в отборе на Евро-2016, и тогда англичане выиграли оба матча с одинаковым счётом 2:0. Единственный раз швейцарцам удалось обыграть трёх львов ещё в далёком 1981-м году.

Интересные факты

Сборная Англии выиграла лишь 1 матч из последних шести, причём последние 3 были проиграны (+1=1-4, 5:8);

Сборная Англии имеет 9-матчевую беспроигрышную серию в домашних товарищеских матчах (+5=4-0, 12:6);

В пяти из последних шести товарищеских матчах сборной Англии забивалось не более двух голов (+3=3-0, 6:2);

Сборная Англии имеет 9-матчевую беспроигрышную серию в матчах против сборной Швейцарии (+6=3-0, 19:7);

Сборная Англии никогда не проигрывала сборной Швейцарии на своём поле (+5=2-0, 13:7);

Сборная Швейцарии проиграла лишь 1 раз в последних 11-ти матчах (+6=4-1, 22:6);

Сборная Швейцарии имеет 6-матчевую беспроигрышную серию в товарищеских матчах (+5=1-0, 14:2);

Сборная Швейцарии выиграла лишь 2 товарищеских выездных матча из последних восьми (+2=3-3, 9:10);

В четырёх из последних пяти товарищеских матчах сборной Англии забивалось не более двух голов (+4=1-0, 11:1).