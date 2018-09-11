Тренер сборной Чехии покинул свой пост после разгрома от России

Главный тренер сборной Чехии Карел Яролим покинул команду после поражения от национальной команды России в товарищеском матче со счетом 1:5, сообщает Sport24.

Сборная Чехии также стартовала с поражения в Лиге наций, уступив Украине (1:2).

Об уходе тренера сообщается на странице чешской футбольной ассоциации в твиттере. Сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон. В ближайшее время руководство ассоциации встретится с кандидатами, которые могут занять вакантное место.

Карел Яролим руководил сборной Чехии с 2016 года. В квалификации ЧМ-2018 чехи заняли третье место в группе С, пропустив вперед Германию и Северную Ирландию, не сумев пробиться на мундиаль.