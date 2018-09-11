Тренер сборной Чехии покинул свой пост после разгрома от России 

Главный тренер сборной Чехии Карел Яролим покинул команду после поражения от национальной команды России в товарищеском матче со счетом 1:5, сообщает Sport24.
Сборная Чехии также стартовала с поражения в Лиге наций, уступив Украине (1:2).
Об уходе тренера сообщается на странице чешской футбольной ассоциации в твиттере. Сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон. В ближайшее время руководство ассоциации встретится с кандидатами, которые могут занять вакантное место.
Карел Яролим руководил сборной Чехии с 2016 года. В квалификации ЧМ-2018 чехи заняли третье место в группе С, пропустив вперед Германию и Северную Ирландию, не сумев пробиться на мундиаль.
Ранее министр спорта России Павел Колобков признался, что радовался победе российской сборной по футболу в контрольном матче против команды Чехии и получил удовольствие от игры.