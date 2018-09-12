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Сборная Испании забила шесть безответных мячей в ворота финалиста ЧМ-2018
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Сборная Испании забила шесть безответных мячей в ворота финалиста ЧМ-2018 

Vprognoze.ru + ещё 7 10 часов назад
Фото: Vprognoze.ru
Сборная Испании одержала победу над Хорватией в матче Лиги наций. Поединок второго тура проходил в Эльче, где хозяева поля забили в ворота соперника шесть безответных мячей. В сборной Испании забитыми мячами отличились Сауль, Марко Асенсио, Родриго, Серхио Рамос и Иско. Еще один гол в свои ворота провел голкипер сборной Хорватии Ловре Калинич. Таким образом, сборная Испании набрала шесть очков и возглавляет турнирную таблицу своей группы. 12 октября Хорватия встретится с Англией. Национальная команда Испании, в свою очередь, ответный матч с англичанами проведет 15 октября. Наставник сборной Испании Луис Энрике прокомментировал победу над Хорватией следующим образом: «Когда болельщики начали скандировать мое имя, конечно, я сильно смутился. Не ожидал такой реакции и я очень это ценю, но хотел бы, чтобы болельщики таким образом поощряли игроков, который и делают самую сложную работу. В сборной Испании много футболистов »Реала»? Для меня не имеет значения, из какого они клуба. Мы выбираем лучших из лучших, чтобы достойно представлять страну на турнире», — сказал Энрике.
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