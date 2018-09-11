Мирча Луческу: Турция играет в футбол лучше сборной России

Главный тренер сборной Турции по футболу Мирча Луческу заявил, что его команда собирается взять реванш у российской сборной за поражение в первом туре Лиги наций.

В понедельник, 10 сентября, турецкая команда в матче второго тура соревнований одержала гостевую победу над сборной Швеции (3:2). После этого матча Луческу заявил, что Турция играет лучше россиян.

"На самом деле, это было продолжение матча против сборной России, — заявил Луческу, которого цитирует Чемпионат.com . — Мы хорошо играли и тогда, однако не добились нужного результата. Турция играет в футбол лучше сборной России, так что мы собираемся выиграть в Сочи".

Матч между сборными России и Турции состоится в Сочи 14 октября.