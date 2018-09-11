Тренера сборной Чехии по футболу уволили после разгрома от России

Главный тренер сборной Чехии по футболу Карел Яролим отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды. Как сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Чешской республики, имя нового наставника будет объявлено позднее. За минувшую неделю подопечные Яролима проиграли в Лиге наций команде Украины, а затем разгромно уступили в товарищеской встрече сборной России. Эта игра прошла накануне в Ростове-на-Дону. После второй неудачи тренер сборной Чехии признался, что она стала более болезненной, чем первая.