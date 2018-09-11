Россияне завоевали бронзу юниорского ЧЕ по бадминтону в Таллине

В Таллине (Эстония) проходит юниорское первенство Европы по бадминтону среди игроков не старше 19 лет. В турнире смешанных команд сборная России (Георгий Карпов, Анастасия Пустинская, Амир Хамидулин, Анастасия Шаповалова, Георгий Лебедев , Анастасия Курдюкова, Егор Холкин, Виктория Козырева, Мария Шихова) завоевала бронзу. На групповом этапе россияне победили словаков (5:0), латвийцев (5:0) и исландцев (5:0), а в четвертьфинале — команду Турции (3:2).

В полуфинале россияне уступили французам со счётом 0:3, а немцы проиграли датчанам (1:3). Сборные России и Германии стали обладателями бронзы. В финале французы одолели датчан — 3:2. Бадминтон. Юниорское первенство Европы. Таллин, Эстония Юниоры. Смешанные команды. Полуфиналы Дания — Германия — 3:1. Франция — Россия — 3:0.

Финал Франция — Дания — 3:2.