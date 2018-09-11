Россияне завоевали бронзу юниорского ЧЕ по бадминтону в Таллине 

В Таллине (Эстония) проходит юниорское первенство Европы по бадминтону среди игроков не старше 19 лет. В турнире смешанных команд сборная России (Георгий Карпов, Анастасия Пустинская, Амир Хамидулин, Анастасия Шаповалова, Георгий Лебедев, Анастасия Курдюкова, Егор Холкин, Виктория Козырева, Мария Шихова) завоевала бронзу. На групповом этапе россияне победили словаков (5:0), латвийцев (5:0) и исландцев (5:0), а в четвертьфинале — команду Турции (3:2).
В полуфинале россияне уступили французам со счётом 0:3, а немцы проиграли датчанам (1:3). Сборные России и Германии стали обладателями бронзы. В финале французы одолели датчан — 3:2. Бадминтон. Юниорское первенство Европы. Таллин, Эстония Юниоры. Смешанные команды. Полуфиналы Дания — Германия — 3:1. Франция — Россия — 3:0.
Финал Франция — Дания — 3:2.