Испанские футболисты обыграли хорватов в матче Лиги наций со счётом 6:0 

Ещё один мяч был записан как автогол вратаря хорватской команды Ловре Калинича. На прошедшем этим летом в России чемпионате мира сборная Хорватии дошла до финала, проиграв в решающем матче команде Франции со счетом 2:4, а испанцы вылетели из турнира на стадии 1/8 финала, в серии пенальти потерпев поражение от сборной России. Лига наций — это новый турнир UEFA, призванный заменить товарищеские матчи. Команды распределены по четырём лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). Участники Лиги наций также разыграют четыре дополнительные путёвки на чемпионат Европы 2020 года.