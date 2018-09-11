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Испанские футболисты обыграли хорватов в матче Лиги наций со счётом 6:0
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Испанские футболисты обыграли хорватов в матче Лиги наций со счётом 6:0 

Говорит Москва + ещё 1 40 минут назад
Фото: Газета "Труд"
Ещё один мяч был записан как автогол вратаря хорватской команды Ловре Калинича. На прошедшем этим летом в России чемпионате мира сборная Хорватии дошла до финала, проиграв в решающем матче команде Франции со счетом 2:4, а испанцы вылетели из турнира на стадии 1/8 финала, в серии пенальти потерпев поражение от сборной России. Лига наций — это новый турнир UEFA, призванный заменить товарищеские матчи. Команды распределены по четырём лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). Участники Лиги наций также разыграют четыре дополнительные путёвки на чемпионат Европы 2020 года.
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