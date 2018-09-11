Спироу: считаю сборную России лучшей командой мира прямо сейчас 

Главный тренер мужской сборной США Джон Спироу оценил перспективы своей команды на чемпионате мира, который проходит в Италии и Болгарии с 9 по 30 сентября.
«Думаю, команда Соединённых Штатов хорошо готова к чемпионату мира. Мы приехали в оптимальном составе, у нас нет травм, мы подготовились психологически. Наши ребята перед стартом спокойны и уверены в себе. Мы готовы выходить на площадку и побеждать. Сейчас у нас на уме только один соперник — это Сербия, матчем с которой мы начинаем турнир. Нас определённо ждёт очень трудный поединок. А через две игры нас ждёт Россия, которую я, пожалуй, назвал бы лучшей командой мира прямо сейчас. У нас не будет лёгкой прогулки. Фаворитом чемпионата мира я бы назвал сборную России. У этой сборной отличное сочетание молодых игроков и опытных ветеранов, таких как Михайлов, Гранкин, Мусэрский. А следом идёт целая россыпь команд, показывающих отличный волейбол в текущем сезоне: это и мы, и Сербия, и Франция, и Иран, и Италия, и Бразилия. И каждая из них готова выиграть чемпионат. Не думаю, что у кого-то сейчас есть безотказное оружие против России. Эти ребята берут как мощью и габаритами, так и своими навыками. Это уникальная команда с прекрасным подбором мастеров. Россию можно победить, но для этого в конкретный день должно сложиться многое. За четыре года сборная США поднабралась опыта, и, мне кажется, сейчас она способна на многое. Но другое дело, что это чемпионат мира, и здесь многое будет решать один мяч, одно очко, одна ошибка с той или с другой стороны. Как я уже сказал, на чемпионате мира много команд, которые могут победить. Мы проделали большой путь и, конечно, тоже целимся в первое место — у нас есть для этого все возможности. Если мы покажем свой волейбол, то вполне можем завоевать титул. Но нужно идти шаг за шагом. И наша первая цель — попасть в шестёрку сильнейших», — передаёт слова Спироу корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.