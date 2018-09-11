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Галактионов: рассчитывали на победу сборной России U21, расстроены результатом
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Галактионов: рассчитывали на победу сборной России U21, расстроены результатом 

Чемпионат.com 1 час назад
Главный тренер сборной России U20 Михаил Галактионов прокомментировал поражение молодёжной сборной России, состоящей из игроков до 21 года, в матче отбора чемпионата Европы-2019 с Сербией (1:2).
«Мы все очень расстроены результатом, мы рассчитывали на победу наших ребят, к сожалению уступили. Будем верить, что оставшиеся игры команда проведёт на должном уровне. Что не хватило? Лучше на этот вопрос ответит главный тренер, мы не знаем какие задачи стояли перед ребятами.
Чалов на скамейке запасных? Мы не знаем состояние Фёдора. На сегодняшний день Фёдор является главным бомбардиром нашей лиги, регулярно играет в своём клубе, поэтому очень трудно понять такой выбор», — сказал Галактионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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