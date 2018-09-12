Молодежная сборная России проиграла команде Сербии и усложнила задачу выхода на ЧЕ-2019

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сентября. / ТАСС /. Футболисты молодежной сборной России проиграли команде Сербии со счетом 1:2 в отборочном матче на чемпионат Европы 2019 года и усложнили задачу выхода в финальную часть турнира. Встреча прошла на арене «Нижний Новгород».

Подопечные старшего тренера россиян Евгения Бушманова с первых минут начали активно прессинговать соперника. Однако сначала свой шанс упустил Георгий Мелкадзе , а спустя еще несколько минут полузащитнику Ивану Облякову не хватило буквально доли секунды, чтобы опередить футболиста сербской команды Вукашина Йовановича.

Во втором тайме футболисты сборной России продолжили атаковать, и на 62-й минуте после заброса Облякова, защитник Никита Чернов отправил мяч в ворота Бориса Радуновича . Пропущенный мяч заставил подопечных старшего тренера сербской команды Горана Джоровича активизироваться, и уже на 74-й минуте Лука Йович реализовал пенальти, заработанный после несогласованных действий все того же Облякова и вратаря российской команды Александра Мелихова . Окончательный счет в матче установил защитник гостей Александар Лутовац (88).

После поражения сборная России опустилась на третье место в группе, имея в активе 16 очков. Сербы возглавляют группу, набрав 24 очка и практически обеспечив себе выход в финальную стадию турнира. На втором месте расположилась команда Австрии с 18 очками. Каждая сборная из первой тройки проведет еще два матча отборочного цикла.

Борьба продолжается

На пресс-конференции Бушманов отметил, что, несмотря на поражение в важном матче, сборная с оптимизмом смотрит вперед. «Немного подвела реализация моментов — забей мы второй гол, смогли бы довести игру до победного результата, но случилось то, что случилось. Будем продолжать борьбу за второе место, которое дает право сыграть в стыковых матчах за выход на молодежный чемпионат Европы, и с оптимизмом смотрим вперед», — сказал Бушманов.

Тренер сербов отметил, что доволен игрой своих подопечных, которые выполнили его установку. «Хотелось бы поблагодарить своих футболистов за успешно выполненную установку на игру. Мы не стали раскрываться с первых минут, что позволило нам воспользоваться ошибками соперника в концовке второго тайма. Так бывает в футболе, когда допущенные ошибки решают исход матча, сегодня нам удалось ими воспользоваться», — сказал Джорович.

Рекорд посещаемости матча молодежной сборной

Важнейший матч был с воодушевлением встречен поклонниками футбола в Нижнем Новгороде. Несмотря на рабочий день, болельщики начали собираться на территории стадиона за полтора часа до начала встречи. Для всех желающих Российский футбольный союз (РФС) подготовил различные развлекательные мероприятия, а также возможность попробовать балканскую кухню.

Матч против сербов собрал на трибунах 38 763 зрителей, что стало рекордом посещаемости игр с участием молодежной сборной России. Предыдущий рекорд был установлен 16 октября 2012 года в стыковом матче за право принять участие в молодежном чемпионате Европы 2013 года против команды Чехии (2:2). Встречу, проходившую на стадионе «Центральный» в Екатеринбурге, посетили 20 тысяч зрителей.

Кроме того, игра стала самой посещаемой для арены «Нижний Новгород» после завершившегося чемпионата мира по футболу 2018 года. До этого самой посещаемой встречей был матч Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между «Нижним Новгородом» и курским «Авангардом», который собрал 31 369 зрителей.

Бушманов не испытывает давления

В следующей встрече 12 октября сборная России сыграет с командой Македонии в Туле на стадионе «Арсенал». Сербы в этот же день примут австрийцев.

Бушманов на пресс-конференции отметил, что не испытывает давления от предстоящих матчей. «Прекрасно понимаю, что две следующие встречи станут решающими, однако давления никакого нет. Я уже привык к такому циклу, где каждый матч является ключевым», — сказал Бушманов.

Победители девяти групп выходят на чемпионат Европы напрямую, а четыре лучшие сборные, занявшие вторые места, сыграют стыковые матчи, по итогам которых две команды также квалифицируются на турнир. Чемпионат Европы среди игроков не старше 21 года пройдет в Италии и Сан-Марино в 2019 году. Также по итогам ЧЕ-2019 определятся европейские сборные, которые сыграют на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Для квалификации на Игры необходимо попасть в число четырех лучших команд на чемпионате Европы.