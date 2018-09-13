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Капитан сборной России по баскетболу: можем обыграть любого соперника
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Капитан сборной России по баскетболу: можем обыграть любого соперника 

Газета.Ru + ещё 9 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Капитан сборной России Виталий Фридзон положительно оценивает шансы команды отобраться на чемпионат мира 2019, передают "Известия".
"Легко не будет, но у нас есть хорошие шансы выполнить поставленную задачу и выйти на чемпионат мира, — рассказал Фридзон. — Мы можем обыграть любого соперника, что и доказали в первом квалификационном раунде. Да, мы дважды уступили французам, но в обоих матчах были близки к победе. Надеюсь, всё будет хорошо".
Ранее Виталий Фридзон заявил, что этот четырехлетний цикл является для него последним в составе сборной.
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