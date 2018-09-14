Французы разгромили египтян на ЧМ-2018 по волейболу

Мужская сборная Франции по волейболу одержала вторую победу на чемпионате мира. В своём третьем матче в группе В французские волейболисты в трёх партиях обыграли команду Египта со счётом 3:0 (25:22, 25:23, 25:16). Ранее французы взяли верх над китайцами (3:0) и уступили бразильцам (2:3). Сборная Египта проиграла Бразилии и Канаде с одинаковым счётом 0:3.

Самым результативным игроком матча Франция — Египет стал диагональный проигравшей команды Ахмед Абдельхай , набравший 14 очков. 13 баллов французам принёс доигровщик Тибо Россар. 12 очков на счету диагонального французской команды Жана Патри.

Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Русе, Болгария Группа В. Третий тур Франция — Египет — 3:0 (25:22, 25:23, 25:16).