Французы разгромили египтян на ЧМ-2018 по волейболу 

Мужская сборная Франции по волейболу одержала вторую победу на чемпионате мира. В своём третьем матче в группе В французские волейболисты в трёх партиях обыграли команду Египта со счётом 3:0 (25:22, 25:23, 25:16). Ранее французы взяли верх над китайцами (3:0) и уступили бразильцам (2:3). Сборная Египта проиграла Бразилии и Канаде с одинаковым счётом 0:3.
Самым результативным игроком матча Франция — Египет стал диагональный проигравшей команды Ахмед Абдельхай, набравший 14 очков. 13 баллов французам принёс доигровщик Тибо Россар. 12 очков на счету диагонального французской команды Жана Патри.
Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Русе, Болгария Группа В. Третий тур Франция — Египет — 3:0 (25:22, 25:23, 25:16).