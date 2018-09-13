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Игнашевич примет участие в благотворительном футбольном турнире
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Игнашевич примет участие в благотворительном футбольном турнире 

Чемпионат.com + ещё 3 20 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший защитник сборной России и ЦСКА Сергей Игнашевич примет участие в благотворительном футбольном турнире, который он проведёт совместно с фондом «Нужна помощь».
Любой желающий может собрать футбольную команду из шести человек и заявить её на сайте турнира. Право участвовать в турнире получать те команды, которые соберут больше средств на благотворительность при помощи друзей и знакомых. Команды можно зарегистрировать в одной из трёх лиг: мужской, женской и юношеской.
Главным призом для команды-победительницы в мужской лиге станет матч с командой Игнашевича. Сильнейший коллектив в женской лиге сможет посетить тренировку под руководством Сергея. Команда-победительница юношеской лиги получит автограф-сессию с командой Игнашевича и мячи ЧМ-2018 с автографами сборной России. Две команды, которые соберут больше всех пожертвований, получат возможность провести обед с Сергеем в кафе за просмотром матча Лиги чемпионов.
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