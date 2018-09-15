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«Валенсия» и «Реал Бетис» не забили мячей в матче чемпионата Испании
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«Валенсия» и «Реал Бетис» не забили мячей в матче чемпионата Испании 

Газета.Ru + ещё 4 47 минут назад
Фото: Газета.Ru
«Валенсия» не смогла одержать победу в матче четвертого тура чемпионата Испании против севильского «Реал Бетиса», сыграв вничью 0:0, сообщает Sport24.
В стартовом составе «летучих мышей» вышел полузащитник сборной России Денис Черышев, однако результативными действиями отличиться не сумел и был заменен на 77-й минуте.
"Валенсия" набрала лишь третье очко в сезоне — в стартовых турах команда Марселино Гарсии Тораля трижды сыграла вничью и один раз проиграла. В следующем туре «Валенсия» 23 сентября на выезде сыграет с «Вильярреалом».
Ранее антидопинговое агентство Испании проинформировало о результатах расследования в отношении полузащитника сборной России и «Валенсии» Дениса Черышева.
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