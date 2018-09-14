Ещё
Финны одержали первую победу на чемпионате мира, обыграв кубинцев
Далее:
Читайте также:
Ещё

Финны одержали первую победу на чемпионате мира, обыграв кубинцев 

Чемпионат.com 1 час назад
Мужская сборная Финляндии во втором туре группового этапа чемпионата мира в Болгарии и Италии одолела команду Кубы со счётом 3:1. Наибольший вклад в успех подопечных Туомаса Саммельвуо по 12 баллов набрали Урпо Сивула, Маркус Каурто и Сакари Мякинен. Самым результативным игроком встречи стал кубинец Мигель Гутьеррес, в активе которого 17 очков.
Обе команды начали турнир с поражений. В субботу, 15 сентября, финны сыграют с поляками, а кубинцы встретятся со сборной Ирана. Также в группе D, матчи которой проходят в Варне, выступают сборные Болгарии и Пуэрто-Рико. Чемпионат мира продлится до 30 сентября.
Мужчины. Чемпионат мира. Болгария и Италия Группа D. 2-й тур. Варна, Болгария Финляндия — Куба — 3:1 (25:19, 25:19, 20:25, 25:16).
Чемпионат.com: последние новости
Российские ватерполистки вышли в четвертьфинал чемпионата Европы U19 Англия — Швейцария: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 Ромащенко: абсолютное глазаналобие от высказывания товарища Галактионова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нужно раскаяние»: россиянка выступила против РФ124
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке9
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую2
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту44
Губерниев рассказал о тесной связи с Кабаевой
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение