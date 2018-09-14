Финны одержали первую победу на чемпионате мира, обыграв кубинцев

Мужская сборная Финляндии во втором туре группового этапа чемпионата мира в Болгарии и Италии одолела команду Кубы со счётом 3:1. Наибольший вклад в успех подопечных Туомаса Саммельвуо по 12 баллов набрали Урпо Сивула, Маркус Каурто и Сакари Мякинен. Самым результативным игроком встречи стал кубинец Мигель Гутьеррес , в активе которого 17 очков.

Обе команды начали турнир с поражений. В субботу, 15 сентября, финны сыграют с поляками, а кубинцы встретятся со сборной Ирана. Также в группе D, матчи которой проходят в Варне, выступают сборные Болгарии и Пуэрто-Рико. Чемпионат мира продлится до 30 сентября.

Мужчины. Чемпионат мира. Болгария и Италия Группа D. 2-й тур. Варна, Болгария Финляндия — Куба — 3:1 (25:19, 25:19, 20:25, 25:16).